На Сахалине бутылкой коньяка избили мужчину, отказавшегося дать сигарету случайным прохожим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу обратился 50-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него преступлении, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.
Пострадавший подробно рассказал о событиях: идя по улице около магазина, он столкнулся с двумя молодыми людьми, которые попросили у него сигарету. Получив грубый отказ, молодые люди, 17-летний местный житель и его 18-летний приятель (имеющий судимость), решили "проучить" мужчину. Ситуация резко обострилась.
Первый фигурант, действуя с явным умыслом, выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон и убежал. Его 18-летний приятель, вместо того чтобы остановить друга, также решил "наказать" мужчину за грубость. Он нанес потерпевшему удар, спровоцировав драку.
В ходе потасовки ранее судимый фигурант, получив достойный отпор, вытащил из своего кармана бутылку коньяка и несколько раз ударил ею потерпевшего, после чего молодые люди поспешили скрыться. Позже, оценив, что телефон не представляет ценности, один из подозреваемых разбил его об колено и выбросил.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Поронайского отдела полиции быстро установили личности и местонахождение обоих фигурантов. В отношении первого молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Его действия квалифицированы как открытое хищение чужого имущества.
В отношении 18-летнего сообщника возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, второй находится под подпиской о невыезде.
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