Сахалинец устроил гонки с автоинспекцией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе несения службы инспекторами ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции в районе дома 1 по ул. Парковой, с. Новая Деревня при помощи СГУ было подано требование об остановке автомобилю «Honda Acura», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Водитель проигнорировал требования сотрудников, увеличил скорость и попытался скрыться. После продолжительной погони автомобиль был остановлен, однако, водитель попытался скрыться бегством, но был задержан.
При проверке по информационным базам МВД было установлено, что данный гражданин лишен права управления транспортными средствами и имеет судимость по ч.2 ст 264.1 УК РФ. Кроме этого, стало известно, что мужчина находится в розыске по инициативе оперативных подразделений.
Гражданин был доставлен в служебное помещение УМВД России по г. Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства.
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