Прокуратура проверит качество построенного в Шахтерске жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорской городской прокуратурой в связи с размещением в социальных сетях сведений о предоставлении некачественного жилья, с привлечением контролирующих органов, организована проверка соблюдения градостроительного и жилищного законодательства в связи при строительстве многоквартирных домов в пгт. Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Углегорского муниципального округа, застройщика и управляющей компании при строительстве, приёмке жилья и его содержании.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.