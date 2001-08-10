Тихоокеанское
информационное агентство
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09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура проверит качество построенного в Шахтерске жилья

Прокуратура проверит качество построенного в Шахтерске жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорской городской прокуратурой в связи с размещением в социальных сетях сведений о предоставлении некачественного жилья, с привлечением контролирующих органов, организована проверка соблюдения градостроительного и жилищного законодательства в связи при строительстве многоквартирных домов в пгт. Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Углегорского муниципального округа, застройщика и управляющей компании при строительстве, приёмке жилья и его содержании.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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