Тихоокеанское
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09:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

132 нарушения правил дорожного движения пресекли автоинспекторы на Сахалине за сутки

132 нарушения правил дорожного движения пресекли автоинспекторы на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 132 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 2 водителя - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

- 5 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей (глушители);

- 6 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 10 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 7 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.

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