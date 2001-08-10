За гибель подростка-лыжника на Камчатке осужден директор спортшколы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке осуждён директор спортшколы, из-за халатности которого, как полагает следствие, погиб 14-летний лыжник. Осуждённый свою вину не признал, сообщает ИА "Кам 24".
Трагедия произошла 25 февраля прошлого года. Подросток беспрепятственно прошёл на склон, не предназначенный для катания и решил спуститься с верхней станции кресельного подъёмника. Запрещающих знаков или табличек там не было, как не оказалось и людей, которые могли бы предотвратить гибель мальчика.
Спускаясь на лыжах, парень упал, столкнувшись с деревом, и погиб на месте происшествия.
На скамье подсудимых оказался 56-летний директор спортивной школы. По версии следствия, руководитель организации должен был позаботиться о своевременной установке знаков о запрете катания за пределами оборудованных трасс, а также информировать посетителей о факторах риска и последствиях съезда на неподготовленном спуске.
Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 (Халатность). «Вину в совершении преступления подсудимый не признал», – подчеркнули в прокуратуре Камчатского края.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с руководством спортивными объектами.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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