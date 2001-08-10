Сахалинец забыл в гостях телефон, и хозяйка квартиры решила оставить его себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился гражданин, сообщив, что у него был похищен сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в совершении кражи, ею оказалась знакомая потерпевшего, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейские выяснили, что 10 января фигурант пришел в гости к семейной паре, где граждане общались и выпивали спиртные напитки за общим столом. Через некоторое время, изрядно выпивший потерпевший ушел к себе домой, забыв свои личные вещи, среди которых был его сотовый телефон. На следующий день мужчина вернулся, чтобы забрать оставленное, но жена знакомого вернула часть вещей за исключением оставленного потерпевшим смартфона, сказав, что он телефон у них дома не оставлял. На самом же деле, женщине приглянулся чужой гаджет, и она решила оставить его себе в пользование. Телефон был изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.