На Сахалине будут судить экс-адвоката, который пытался пронести наркотики в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждены обвинительные заключения в отношении бывшего адвоката, который в сентябре 2024 года хранил наркотические средства и пытался пронести их в исправительную колонию для осужденного, самого осужденного и лица, которое хранило данные наркотические средства для их передачи, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.

Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело расследовалось вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры города.

В ходе расследования установлено, что в 2020 году житель Сахалина незаконно приобрел и хранил наркотические средства для личного употребления. После осуждения и помещения в исправительную колонию мужчина связался с бывшей супругой, чтоб она передала запрещённые вещества адвокату для последующей передачи бывшему мужу. Далее адвокат, будучи осведомлённым, что свободный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен, незаконно хранил наркотические средства у себя дома, а на следующий день попытался пронести их на территорию ФКУ «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Сахалинской области.

При проведении досмотра личных вещей запрещённые вещества были обнаружены и изъяты. Бывшей супруге осуждённого и адвокату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Осуждённому также предъявлено обвинение по указанной статье, в том числе в незаконном приобретении наркотических средств.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.