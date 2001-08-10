В Сахалинской области в 2024 году сократилось количество преступлений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оперативная обстановка на территории островного региона остается стабильной и контролируемой. В 2024 году на территории области отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,3 %. Меньше совершенно тяжких преступлений против личности, таких как убийство (-27,5%) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (-19,6%), а также разбоев (-25,0%) и грабежей (-33,3%). Существенно уменьшился массив краж чужого имущества (-27,6%), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Фактором стабильности остаётся повседневное поддержание правопорядка на улицах и в других общественных местах, где с 2018 года отмечается стабильное снижение уровня преступности (-24,9%).

Особое внимание уделялось работе по противодействию кражам и мошенничествам, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Активная работа с населением, направленная на профилактику киберпреступлений позволила снизить количество регистрируемых преступлений данной категории на 15,1%.

Больше выявлено фактов совершения наркопреступлений. Пресечено 9 каналов поставок наркотических средств, а также 65 наркопреступлений в составе организованных преступных групп.

В ходе коллегии состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников, которые были отмечены ведомственными наградами за высокие достижения в служебной деятельности и охране общественного порядка.

В завершение начальник УМВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов поблагодарил личный состав за проделанную работу и обозначил ряд приоритетных задач на 2024 год.