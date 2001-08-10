За сутки на Сахалине задержаны 9 пьяных водителей и 10 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 142 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 3 водителя - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;
- 4 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 10 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 14 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 3 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- составлено 14 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.
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