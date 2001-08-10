Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2025
Сейчас 02:50
98,01|102,40
На Сахалине будут судить экс-адвоката, который пытался пронести наркотики в колонию
09:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине задержаны 9 пьяных водителей и 10 – без прав

За сутки на Сахалине задержаны 9 пьяных водителей и 10 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 142 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

- 4 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 10 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 14 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 14 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?