Сахалинец пришел в гости к знакомому, а возвращаясь домой, прихватил чужой велосипед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 января в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы, у которой из подъезда был похищен спортивный велосипед, стоимостью 20500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки установили подозреваемого в совершении кражи, им оказался 28-летний житель областного центра.

Правоохранители выяснили, что в ночное время 20 января фигурант пришел в гости к своему знакомому в селе Ново-Троицкое и приметил велосипед, хранившейся на лестничной клетке. Возвращаясь домой, подозреваемый прихватил с собой велотранспорт и отправился к себе домой.

Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.