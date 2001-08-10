Сахалинец пришел в гости к знакомому, а возвращаясь домой, прихватил чужой велосипед
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 января в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы, у которой из подъезда был похищен спортивный велосипед, стоимостью 20500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в дежурные сутки установили подозреваемого в совершении кражи, им оказался 28-летний житель областного центра.
Правоохранители выяснили, что в ночное время 20 января фигурант пришел в гости к своему знакомому в селе Ново-Троицкое и приметил велосипед, хранившейся на лестничной клетке. Возвращаясь домой, подозреваемый прихватил с собой велотранспорт и отправился к себе домой.
Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 09:51 Вчера Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
- 10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?