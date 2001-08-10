Тихоокеанское
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14:36, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах прокуратура защитила права многодетной семьи

На Курилах прокуратура защитила права многодетной семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района Сахалинской области по обращению многодетной семьи проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о землепользовании в части предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что в мае 2024 года администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» многодетной семье под индивидуальное жилищное строительство предоставлен земельный участок, не обеспеченный транспортной доступностью и не оборудованный сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, что делает невозможным использование указанного участка для строительства индивидуального жилого дома и улучшения жилищных условий.

В связи с этим, прокуратурой района в ноябре 2024 года главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, вместе с тем по результатам его рассмотрения, надлежащие меры к устранению нарушений органом местного самоуправления не приняты.

В декабре 2024 года прокуратурой в защиту интересов многодетной семьи в Курильский районный суд направлено административное исковое заявление.

Решением Курильского районного суда от 10 января 2025 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме и на орган местного самоуправления возложена обязанность в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить земельный участок многодетной семьи необходимой инженерной инфраструктурой.

Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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