На Курилах прокуратура защитила права многодетной семьи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Курильского района Сахалинской области по обращению многодетной семьи проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о землепользовании в части предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Установлено, что в мае 2024 года администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» многодетной семье под индивидуальное жилищное строительство предоставлен земельный участок, не обеспеченный транспортной доступностью и не оборудованный сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, что делает невозможным использование указанного участка для строительства индивидуального жилого дома и улучшения жилищных условий.
В связи с этим, прокуратурой района в ноябре 2024 года главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, вместе с тем по результатам его рассмотрения, надлежащие меры к устранению нарушений органом местного самоуправления не приняты.
В декабре 2024 года прокуратурой в защиту интересов многодетной семьи в Курильский районный суд направлено административное исковое заявление.
Решением Курильского районного суда от 10 января 2025 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме и на орган местного самоуправления возложена обязанность в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить земельный участок многодетной семьи необходимой инженерной инфраструктурой.
Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 09:51 Вчера Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
- 10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?