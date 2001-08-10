На Курилах прокуратура защитила права многодетной семьи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района Сахалинской области по обращению многодетной семьи проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о землепользовании в части предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что в мае 2024 года администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» многодетной семье под индивидуальное жилищное строительство предоставлен земельный участок, не обеспеченный транспортной доступностью и не оборудованный сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, что делает невозможным использование указанного участка для строительства индивидуального жилого дома и улучшения жилищных условий.

В связи с этим, прокуратурой района в ноябре 2024 года главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, вместе с тем по результатам его рассмотрения, надлежащие меры к устранению нарушений органом местного самоуправления не приняты.

В декабре 2024 года прокуратурой в защиту интересов многодетной семьи в Курильский районный суд направлено административное исковое заявление.

Решением Курильского районного суда от 10 января 2025 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме и на орган местного самоуправления возложена обязанность в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить земельный участок многодетной семьи необходимой инженерной инфраструктурой.

Решение суда в законную силу не вступило. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.