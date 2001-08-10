Сахалинец с винтовкой отправился выяснять отношения с земляком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Новотроицкое. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 9 января подозреваемый целенаправленно отправился к дому потерпевшего, намереваясь выразить тому своё недовольство в связи с ранее возникшими между ними разногласиями, прихватив с собой винтовку. Прибыв к дому потерпевшего, оказалось, что последний в квартире отсутствует. Тогда фигурант произвёл несколько выстрелов по окнам квартиры своего недруга, повредив их. Затем мужчина скрылся с места происшествия, выбросив оружие, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В результате действий злоумышленника владельцу дома был причинён значительный материальный ущерб на сумму 150 823 рубля.

Сотрудники полиции обнаружили выброшенную винтовку и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.