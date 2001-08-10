Тихоокеанское
информационное агентство
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10:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель сдавал назад и сбил пенсионерку

В Южно-Сахалинске водитель сдавал назад и сбил пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 января 2025 года в 12 часов 30 минут в районе дома 94 по улице Укоаинская г. Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 28-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 2 года), управляя автомобилем «Toyota Hilux Surf», двигаясь задним ходом по прилегающей территории в районе дома 94 по ул. Украинской, совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП 78-летняя пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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