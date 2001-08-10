Тихоокеанское
информационное агентство
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10:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец на Porsche вылетел на встречку и столкнулся с Mitsubishi

Сахалинец на Porsche вылетел на встречку и столкнулся с Mitsubishi

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 27 января на 17 км автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем «Porsche Cayenne», двигаясь в южном направлении, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Canter», под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители и 54-летний пассажир «Mitsubishi Canter» получили травмы.

Проводится проверка.

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