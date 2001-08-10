В Южно-Сахалинске сбили ребенка, переходившего дорогу на красный свет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 января 2025 года в 09 часов 10 минут в районе дома 107 по улице Ленина г. Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие., рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Voltz», двигаясь по улице Ленина в северном направлении, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора (красный).
В результате ДТП 9-летний пешеход получил телесные повреждения.
Проводится проверка.
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