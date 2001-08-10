Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2025
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Сахалинца будут судить за повторную езду в состоянии опьянения
09:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине задержаны 6 пьяных водителей и 15 – без прав

За сутки на Сахалине задержаны 6 пьяных водителей и 15 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 130 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

6 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

11 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

1 водитель - управляющий транспортным средством при наличии технических неисправностей (глушители);

1 водитель - нарушивший правила перевозки детей;

7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

6 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

3 пешехода - нарушивших ПДД;

- составлено 13 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.

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