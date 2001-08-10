А пяти районах Сахалинской области нарушены правила обустройства площадок для накопления снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей среды при накоплении снежных масс, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Проверкой установлено, что на территории муниципальных образований «Анивский городской круг», «Невельский городской округ», «Южно-Курильский городской округ», «Тымовский городской округ» и «Томаринский городской округ» отсутствуют площадки для накопления снежных масс, соответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: не оборудованы водонепроницаемым покрытием и обваловкой сплошным земляным валом.

По факту выявленных нарушений прокуратурой в органы местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона, однако по результатам их рассмотрения мер к устранению нарушений не принято, в связи с чем в суды направлены соответствующие исковые заявления.

По результатам рассмотрения исковых заявлений на администрации муниципальных образований возложена обязанность принять меры по организации размещения снега, полученного от зимней уборки территории муниципальных образований в соответствии с требованиями законодательства, исключающего негативное воздействие талых вод, содержащих вредные вещества, на окружающую среду.

Решения судов не вступили в законную силу.