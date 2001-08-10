За угон и пьяную езду сахалинца отправили в колонию-поселение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По апелляционному представлению прокурора за угон и управление автомобилем без водительских прав жителю пгт. Ноглики ужесточено наказание, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Ногликским районным судом Сахалинской области установлено, что в январе 2024 года в вечернее время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишенный водительских прав, будучи судимым за управление транспортным средством в состоянии опьянения, угнал автомобиль своего знакомого, на котором совершил дорожно-транспортное происшествие.
Назначая наказание, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности исправления виновного без изоляции от общества.
Не согласившись с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, государственный обвинитель принес апелляционное представление, указав на несостоятельность выводов суда ввиду оставления без внимания влияние алкоголя на поведение осужденного, совершение двух новых преступлений спустя незначительный промежуток времени с момента предыдущего осуждения и в период не отбытого наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, нарушение порядка и условий отбывания наказания, назначенного ранее вынесенным приговором.
Суд апелляционной инстанции, с учетом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осужденного предыдущего наказания, согласился с доводами апелляционного представления, направив осужденного в колонию-поселение на 2 года 3 месяца, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев.
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