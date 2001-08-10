На Сахалине у водителя иномарки обнаружили наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторами ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Анивскому городскому округу на 12 км. автодороги Южно-Сахалинск – Холмск была остановлена иномарка, под управлением 38-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение водителя, которое не соответствовало обстановке. Это вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ.

В ходе досмотра транспортного средства была найдена пачка сигарет, в которой находилась папироса с веществом со специфическим запахом.

Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим веществом – масло каннабиса массой 0,63 грамма.

В отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Анивскому ГО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228.4 УК РФ.