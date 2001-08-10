На Сахалине у водителя иномарки обнаружили наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторами ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Анивскому городскому округу на 12 км. автодороги Южно-Сахалинск – Холмск была остановлена иномарка, под управлением 38-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
При проверке документов, полицейские обратили внимание на поведение водителя, которое не соответствовало обстановке. Это вызвало подозрение о возможности наличия у него запрещенных к обороту веществ.
В ходе досмотра транспортного средства была найдена пачка сигарет, в которой находилась папироса с веществом со специфическим запахом.
Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим веществом – масло каннабиса массой 0,63 грамма.
В отношении гражданина отделом дознания ОМВД России по Анивскому ГО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228.4 УК РФ.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
09:18 21 Января Названы самые востребованные специалисты в Сахалинской области в 2024 году
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
Выбор редакции
- 12:31 Вчера Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
- 10:16 23 Января Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?