Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2025
Сейчас 02:54
97,13|102,75
В южных районах Сахалина ожидается сильная метель
12:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

После вмешательства прокуратуры участнику СВО на Сахалине отремонтировали жильё

После вмешательства прокуратуры участнику СВО на Сахалине отремонтировали жильё

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства по обращению гражданина, являющегося членом семьи участника Специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что заявитель вместе с шестью членами семьи проживают в жилом помещении по договору социального найма, которое находилось в ненадлежащем состоянии, требовался ремонт напольного покрытия.

По данному факту городской прокуратурой в адрес мэра Поронайского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены, что и послужило основанием для обращения прокурора в суд.

Требования прокурора суд удовлетворил, возложив на орган местного самоуправления обязанность произвести ремонт жилого помещения.

В настоящее время ремонт жилого помещения выполнен, права заявителя восстановлены.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?