Житель Южно-Сахалинска нашел на остановке телефон и решил оставить его себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 мая 2024 года фигурант, находясь на остановке в ожидании общественного транспорта, обнаружил на лавочке оставленный кем-то мобильный телефон. Обвиняемый огляделся по сторонам и убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, положил чужой смартфон к себе в карман.

Далее гражданин поспешил скрыться с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 15 589 рублей, что является значительным ущербом для потерпевшей.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.