Сахалинец тайно вынес из гаража знакомой гидрокостюм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Анивскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Чехов Холмского района, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 ноября прошлого года обвиняемый, находясь возле гаража своего знакомого в селе Таранай, решил незаконно проникнуть в помещение с целью кражи. Выбрав время и убедившись, что никто не наблюдает за его действиями, он через незапертые ворота проник в гараж. Внутри он осмотрел содержимое и, обнаружив гидрокостюм, сложенный в пакет, похитил его, после чего спешно покинул место преступления. Таким образом, потерпевшему был нанесен ущерб в размере 12 000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение и причинившее значительный ущерб гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.