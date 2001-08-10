Тихоокеанское
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11:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец тайно вынес из гаража знакомой гидрокостюм

Сахалинец тайно вынес из гаража знакомой гидрокостюм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Анивскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя села Чехов Холмского района, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 ноября прошлого года обвиняемый, находясь возле гаража своего знакомого в селе Таранай, решил незаконно проникнуть в помещение с целью кражи. Выбрав время и убедившись, что никто не наблюдает за его действиями, он через незапертые ворота проник в гараж. Внутри он осмотрел содержимое и, обнаружив гидрокостюм, сложенный в пакет, похитил его, после чего спешно покинул место преступления. Таким образом, потерпевшему был нанесен ущерб в размере 12 000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение и причинившее значительный ущерб гражданину.

 Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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