Тихоокеанское
информационное агентство
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09:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине произошло два ДТП с пострадавшими

За выходные на Сахалине произошло два ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Госавтоинспекции за выходные дни при проведении профилактических мероприятий пресечено 464 нарушения ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции. Зарегистрированы две аварии с пострадавшими.

Задержаны и отстранены от управления ТС 29 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержаны 48 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Привлечены к административной ответственности:

5 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

11 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

15 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

29 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

8 водителей - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушители);

8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

33 водителя - нарушивших правила применения ремней безопасности;

1 водитель - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

2 пешехода - нарушивших ПДД.

Составлено 11 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 37 автомобилей.

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