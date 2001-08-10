За выходные на Сахалине произошло два ДТП с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Госавтоинспекции за выходные дни при проведении профилактических мероприятий пресечено 464 нарушения ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции. Зарегистрированы две аварии с пострадавшими.
Задержаны и отстранены от управления ТС 29 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Кроме этого, задержаны 48 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Привлечены к административной ответственности:
5 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
11 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;
15 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
29 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
8 водителей - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушители);
8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
33 водителя - нарушивших правила применения ремней безопасности;
1 водитель - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
2 пешехода - нарушивших ПДД.
Составлено 11 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 37 автомобилей.
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