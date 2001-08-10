Из-за комментариев в сети на жителя Камчатки завели дело об экстремизме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщения в Интернете жителя Петропавловска-Камчатского стали поводом для подозрений в публичных призывах к экстремистской деятельности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу УФСБ России по Камчатскому краю.

Камчатец опубликовал в одной из социальных сетей сообщения с призывом убивать сограждан по признаку национальной принадлежности.

Ранее, в октябре 2024 года, мужчину привлекали к административной ответственности за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций и дискредитацию вооруженных сил. Задержанный опубликовал на личной странице в соцсети лозунги запрещённых в России организаций и опубликовал комментарии, дискредитирующие вооруженные силы, под некрологом о погибшем на СВО военнослужащем.