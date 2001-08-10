На Сахалине будут судить группу мошенников за махинации с социальными контрактами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении трёх местных жителей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области.

По версии следствия, в 2023 году сотрудница ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», действуя в группе лиц по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, обеспечила заключение фиктивных социальных контрактов по предоставлению государственной социальной помощи на развитие предпринимательской деятельности с подставными лицами, приисканными другими соучастниками преступления.

В результате указанных действий на счет подставных лиц, неосведомленных о такой преступной деятельности, были перечислены бюджетные денежные средства в общей сумме более 2 млн руб., которые в последующем переданы злоумышленникам.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства ущерб, причиненный преступлением, был погашен обвиняемыми добровольно в полном объёме.

Действия обвиняемых в зависимости от действий каждого в отдельности квалифицированы по нескольким составам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.