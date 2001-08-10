Тихоокеанское
информационное агентство
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17:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность

На территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 января на территории Невельского района на участках 13, 28, 30 км автодороги Невельск- Шебунино прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрацию указанного муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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