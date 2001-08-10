Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2025
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169 нарушений правил дорожного движение пресечено за прошедшие сутки на Сахалине
09:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

169 нарушений правил дорожного движение пресечено за прошедшие сутки на Сахалине

169 нарушений правил дорожного движение пресечено за прошедшие сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 169 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 26 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 6 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 5 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

- 3 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 4 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 12 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 1 водитель - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

- 12 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 9 автомобилей.

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