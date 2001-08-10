Сахалинская полиция поверяет информацию о мужчине, бегающем с ножом по улицам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по городу Южно-Сахалинску проверяет информацию, распространенную в СМИ и сети Интернет о том, что в районе Ласточки бегает агрессивный мужчина с ножом. Сообщений по данному факту в дежурную часть полиции областного центра ранее не поступало, рассказали ТИА "Острова" в полиции.

Полиция призывает граждан сообщать о любых происшествиях и подозрительных лицах в правоохранительные органы.