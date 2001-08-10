На Сахалине пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время несения службы на улице Лесная пгт. Тымовское, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тымовскому городскому округу области подали сигнал об остановке водителю автомобиля "Toyota Mark II" без государственных регистрационных знаков. Однако водитель проигнорировал требования полиции, увеличил скорость и начал скрываться, нарушая Правила дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Инспекторы ДПС включили специальное звуковое и световое оборудование и начали преследование нарушителя. В процессе погони правонарушителю многократно сообщалось о необходимости остановиться и прекратить противоправные действия, но он продолжал игнорировать требования, создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. К погоне подключились ещё два экипажа ДПС.
Через 6 минут после начала преследования данный автомобиль был замечен в районе дома 10 по улице Лесной. Инспектор ДПС, выйдя из патрульного автомобиля, подал водителю требование об остановке и подбежал к машине, которая на скорости развернулась и поехала в направлении улицы Парковая.
Догнав автомобиль и открыв на ходу дверь, сотрудник Госавтоинспекции попытался вытащить ключи из замка зажигания, однако водитель увеличил скорость и начал скрываться от сотрудников полиции в направлении федеральной дороги «Южно-Сахалинск-Оха».
Спустя ещё 40 минут погони правонарушитель совершил остановку транспортного средства на 556 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха, покинул автомобиль и предпринял попытку скрыться в лесу, где был задержан инспекторами ДПС.
Нарушителем оказался 33-летний житель Сахалинской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 1,497 мг/л.
При проверке в информационной базе данных выяснилось, что данный гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст. 264.1 УК РФ. Кроме этого, в действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
В отношении задержанного составлено четыре административных материала.
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