Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2025
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11:35, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске из-за обрыва ЛЭП отключились два светофора

В Южно-Сахалинске из-за обрыва ЛЭП отключились два светофора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два светофора не работают на ул. Железнодорожной в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь или в администрацию областного центра.

Это связано с обрывом линии электропередач.

Не работают светофорные объекты:

- в районе ТД "Зодчий";

- в районе поворота на южный снежный полигон (улица Металла Лития).

Будьте внимательны при проезде данных перекрёстов.

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