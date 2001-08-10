На Сахалине задержана организованная группа, незаконно добывавшая трепангов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей дальневосточного трепанга. Данный вид морского животного считается деликатесом, пользующимся большим спросом в странах Юго-Восточной Азии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что житель города Корсакова вовлёк в криминальную схему троих своих знакомых. Злоумышленники осуществляли вылов трепанга на моторных лодках с использованием профессионального водолазного снаряжения. Сообщники следили за обстановкой на берегу и в море на случай появления представителей правоохранительных органов.
В дальнейшем биоресурсы отправлялись на переработку и сбыт. Для этой цели один из фигурантов арендовал помещение в частном секторе в Корсакове, где с помощью специального оборудования происходила термическая обработка биоресурсов.
Участники группы были задержаны сотрудниками уголовного розыска, когда прибыли на частную территорию после очередного криминального лова. Полицейские обнаружили 702 экземпляра трепанга сырого и 1127 замороженного. Помимо этого, стражи правопорядка изъяли лодки, водолазное снаряжение, а также металлический чан. Предварительная сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, составляет около 1,2 миллиона рублей.
На основании материалов, собранных оперативными сотрудниками, следственной частью СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел семинар-совещание с партийным активом
09:17 Сегодня Аналитики подвели итоги на рынке труда в Сахалинской области за 2024 год
09:26 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения
10:28 Сегодня На Сахалине задержана организованная группа, незаконно добывавшая трепангов
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
15:47 16 Января Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
Выбор редакции
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
- 14:17 17 Января На Сахалине военнослужащие учатся метать учебные ручные гранаты РДГ-5
- 14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?