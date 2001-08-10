На Сахалине задержана организованная группа, незаконно добывавшая трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оперативниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей дальневосточного трепанга. Данный вид морского животного считается деликатесом, пользующимся большим спросом в странах Юго-Восточной Азии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что житель города Корсакова вовлёк в криминальную схему троих своих знакомых. Злоумышленники осуществляли вылов трепанга на моторных лодках с использованием профессионального водолазного снаряжения. Сообщники следили за обстановкой на берегу и в море на случай появления представителей правоохранительных органов.

В дальнейшем биоресурсы отправлялись на переработку и сбыт. Для этой цели один из фигурантов арендовал помещение в частном секторе в Корсакове, где с помощью специального оборудования происходила термическая обработка биоресурсов.

Участники группы были задержаны сотрудниками уголовного розыска, когда прибыли на частную территорию после очередного криминального лова. Полицейские обнаружили 702 экземпляра трепанга сырого и 1127 замороженного. Помимо этого, стражи правопорядка изъяли лодки, водолазное снаряжение, а также металлический чан. Предварительная сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, составляет около 1,2 миллиона рублей.

На основании материалов, собранных оперативными сотрудниками, следственной частью СУ УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.