Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2025
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Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения
09:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения

Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 141 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 14 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

3 водителя - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

12 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

4 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

10 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

2 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

5 водителей - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 24 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 6 автомобилей.

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