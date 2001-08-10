На Камчатке военного, взявшего знакомую в заложницы, отправили в тюрьму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тихоокеанский флотский военный суд в Петропавловске-Камчатском огласил приговор военнослужащему. Рядовой удерживал знакомую в заложницах, сообщает ИА "Кам 24".

Инцидент произошёл 22 марта на улице Кроноцкой в краевой столице. Мужчине 1991 года рождения в состоянии наркотического опьянения не понравилось, что его знакомая собирается уйти. Рядовой решил, что её знакомые собираются его шантажировать. Кроме того, сослуживец, которому он перевел деньги на оплату аренды квартиры, договорился с девушкой завладеть его деньгами. Чтобы вернуть кровные, военнослужащий решил взять подругу в заложницы.

Мужчина преградил потерпевшей выход, приставил один нож к шее, а другой – к животу. Девушке пришлось подчиниться его воле. Однако, она сумела тайно отправить сообщение знакомому. Тот сообщил о происшествии в полицию.

К дому прибыли сотрудники правоохранительных органов и командиры части, в которой злоумышленник проходит службу. Он отказался освободить заложницу и потребовал доставить к нему приятеля, сдавшего квартиру.

Один из сослуживцев смог залезть в квартиру через балкон и попытался уговорить мужчину освободить заложника. Переговоры результата не дали, однако военнослужащий смог обезоружить преступника. В это время в квартиру ворвались сотрудники полиции, фигуранта задержали.

Суд признал военнослужащего виновным. Рядовому назначили семь лет исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, сообщает объединённая пресс-служба судов Камчатского края.