На Камчатке военного, взявшего знакомую в заложницы, отправили в тюрьму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тихоокеанский флотский военный суд в Петропавловске-Камчатском огласил приговор военнослужащему. Рядовой удерживал знакомую в заложницах, сообщает ИА "Кам 24".
Инцидент произошёл 22 марта на улице Кроноцкой в краевой столице. Мужчине 1991 года рождения в состоянии наркотического опьянения не понравилось, что его знакомая собирается уйти. Рядовой решил, что её знакомые собираются его шантажировать. Кроме того, сослуживец, которому он перевел деньги на оплату аренды квартиры, договорился с девушкой завладеть его деньгами. Чтобы вернуть кровные, военнослужащий решил взять подругу в заложницы.
Мужчина преградил потерпевшей выход, приставил один нож к шее, а другой – к животу. Девушке пришлось подчиниться его воле. Однако, она сумела тайно отправить сообщение знакомому. Тот сообщил о происшествии в полицию.
К дому прибыли сотрудники правоохранительных органов и командиры части, в которой злоумышленник проходит службу. Он отказался освободить заложницу и потребовал доставить к нему приятеля, сдавшего квартиру.
Один из сослуживцев смог залезть в квартиру через балкон и попытался уговорить мужчину освободить заложника. Переговоры результата не дали, однако военнослужащий смог обезоружить преступника. В это время в квартиру ворвались сотрудники полиции, фигуранта задержали.
Суд признал военнослужащего виновным. Рядовому назначили семь лет исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, сообщает объединённая пресс-служба судов Камчатского края.
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