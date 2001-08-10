На Сахалине при попытке бегства задержали держателя "общака"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине гражданина Узбекистана обвинили в участии в деятельности экстремистской организации. О подробностях рассказывает astv.ru, ссылаясь на региональный следком.
По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый, находясь на территории Южно-Сахалинска, вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистским и запрещена на территории РФ.
Будучи участником запрещенного движения, он пропагандировал криминальную идеологию, вел документацию по контролю и расходованию материальных ценностей так называемого "общака", принимал участие в так называемых "сходках", а также осуществлял другие противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремисткой организации.
Иностранца задержали сотрудники ФСБ России при попытке покинуть территорию Российской Федерации.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) возбудили по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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