На Сахалине при попытке бегства задержали держателя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине гражданина Узбекистана обвинили в участии в деятельности экстремистской организации. О подробностях рассказывает astv.ru, ссылаясь на региональный следком.

По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый, находясь на территории Южно-Сахалинска, вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистским и запрещена на территории РФ.

Будучи участником запрещенного движения, он пропагандировал криминальную идеологию, вел документацию по контролю и расходованию материальных ценностей так называемого "общака", принимал участие в так называемых "сходках", а также осуществлял другие противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремисткой организации.

Иностранца задержали сотрудники ФСБ России при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) возбудили по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.