После вмешательства прокуратуры в Тымовском построен спортивный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный приём к прокурору Сахалинской области обратилась жительница Тымовского района с заявлением по вопросу строительства нового спортивного зала, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологических норм, в том числе в связи с дефицитом площади, в помещениях раздевалок образовательного учреждения отсутствовали шкафчики для сменной одежды, стены и полы помещения требовали проведения ремонтных работ.

При этом между МКУ «Служба «Заказчик» МО «Тымовский городской округ» и организацией-подрядчиком в 2022 году заключён контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства – спортивного зала для образовательного учреждения, со сроком исполнения по 01 сентября 2024 года.

Проверка показала, что подрядчиком допускались нарушения сроков исполнения работ по контракту, также выявлены различные нарушения при проведении работ на строительной площадке.

По всем фактам нарушений прокуратурой Тымовского района приняты комплексные меры прокурорского реагирования.

Подрядчик привлекался к дисциплинарной и административной ответственности, в связи с наличием предпосылок к срыву сроков завершения работ по строительству объекта – предостерегался о недопустимости нарушения закона.

По результатам принятых прокуратурой района мер прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, строительство объекта окончено, выполняются необходимые процедуры по передаче построенного объекта в муниципальную собственность и внесения изменений в лицензию на образовательную деятельность.