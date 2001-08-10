Амурчанина оштрафовали за то, что он спустил свою собаку с поводка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области рассмотрели административные дела за нарушения при содержании домашних животных. В частности, к ответственности привлекли жителя Белогорска, который после прогулки с собакой слишком рано спустил ее с поводка, сообщает ИА "Порт Амур".
"Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома. Мужчина зашел в подъезд с собакой и почти сразу отпустил ее с поводка. Животное тут же набросилось на той-терьера, который вместе со своей хозяйкой как раз вышел из квартиры. Неравный бой удалось предотвратить, владелец собаки успел поймать свое животное до того, как оно нанесло травмы маленькому псу. Однако, испугаться успели все участники происшествия. В итоге хозяйка той-терьера подала жалобу", - сообщает управление ветеринарии Амурской области.
За нарушение правил выгула жителю Белогорска вынесено предупреждение. Мужчина свою вину не отрицал.
Напомним, с момента вступления в силу поправок в законодательство о животных, за аналогичные нарушения в регионе наказали около 10 хозяев питомцев. За нарушения предусмотрены штрафы от 1,5 до трех тысяч рублей.
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