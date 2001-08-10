Сахалинка сдала несуществующую квартиру в аренду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Невельска. Гражданке инкриминируется мошенничество с арендой недвижимости, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурантка разместила в сети интернет объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в районе проспекта Мира областного центра. На него откликнулась жительница Южно-Сахалинска, которой срочно требовалось жилье в связи с незапланированным переездом.

При последующем разговоре фигурантка пообещала женщине, что та сразу сможет въехать в удобный ей день, но при условии, что внесет предоплату в размере 10 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и перевела ей указанную сумму. Спустя некоторое время, злоумышленница снова написала девушке. Под предлогом того, что у нее непредвиденные обстоятельства и ей срочно нужны деньги, она выманила у заявительницы еще 7 тысяч рублей, якобы в счет последующей оплаты аренды.

В оговоренный день потерпевшая пришла к дому, в котором сняла квартиру. Однако владелица жилья на встречу не пришла, и на звонки не отвечала. От соседей заявительница узнала, что квартиру по данному адресу никто не сдает, и обратилась за помощью в полицию.

Похищенные обманом средства злоумышленница потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) будет рассмотрено в суде.