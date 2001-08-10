Сахалинец угнал у сестры машину, попал в аварию и сбежал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 38-летней жительницы районного центра о том, что у нее со двора пропал автомобиль иностранного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили гражданина 2008 года рождения, подозреваемого в совершении данного преступления.

Выяснилось, что фигурант проживает на одной жилплощади с потерпевшей, которая ему приходится сестрой. В один из дней, когда родственница была в отъезде, молодой человек решил взять ключи от автомобиля сестры, чтобы покататься.

Он вышел на улицу, открыл машину, завел и поехал кататься. По пути следования подозреваемый не справился с управлением и врезался в автомобиль, припаркованный в одном из дворов. Испугавшись ответственности, фигурант бросил машину и скрылся.