Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2025
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Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения
09:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

134 нарушения правил дорожного движения пресекли на Сахалине сотрудники автоинспекции за сутки

134 нарушения правил дорожного движения пресекли на Сахалине сотрудники автоинспекции за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 134 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

2 водителя - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

10 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

4 водителя - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

11 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

1 водитель - за не предоставление преимущества в движении пешеходу;

составлено 7 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки три автомобиля.

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