Сахалинец ответит в суде за выращивание конопли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Яблочное, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что летом минувшего года фигурант, находясь в лесном массиве Холмского района, высадил семена наркосодержащего растения рода «конопля».
В конце сентября он собрал «урожай», а именно 10 кустов данного растения и отнёс к себе в летнюю кухню, расположенную на территории прилегающего к дому участка. В этот же день он расфасовал растения и повесил их сушиться, чтобы изготовить марихуану.
В дальнейшем запрещенные к обороту вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. Проведенная экспертиза показала, что общая масса наркосодержащих растений составила 2340,15 граммов, что образует крупный размер.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде
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