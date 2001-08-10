Тихоокеанское
информационное агентство
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17:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили двух пешеходов

В Южно-Сахалинске сбили двух пешеходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 января 2025 года в 11 часов 30 минут в районе дома 126 по ул. Железнодорожная произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 22-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 1 год), управляя автомобилем «Toyota Prius», двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 40-летняя и 9-летняя пешеходы получили телесные повреждения.

Проводится проверка.

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