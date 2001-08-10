Два миллиона рублей перевел пенсионер из Южно-Сахалинска мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 71-летний пенсионер лишился крупной суммы денег. Ему позвонила неизвестная и представилась сотрудницей портала "Госуслуги". По её информации, произошла попытка несанкционированного доступа к его аккаунту, вследствие чего он якобы оказался заблокирован, пишет astv.ru.
Затем позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности. Он убедил пожилого человека, что для сохранения его сбережений нужно перевести деньги на специальный "безопасный счёт". Поверив этому, пострадавший снял со своего счёта 2,08 миллиона рублей и перевёл их через банкоматы на продиктованные счета.
На мошенническую схему попалась её одна жительница области, 77-летняя пенсионерка. Она увидела в интернете рекламу о заработке на онлайн-торгах на бирже.
Сахалинка заполнила свои контактные данные в всплывающем окне рекламного баннера, и ей позвонил "трейдер". По инструкции этого человека пенсионерка сделала несколько переводов на сумму 659 тысяч рублей. Все операции проводились через мобильное приложение под контролем мошенника по видеозвонкам в мессенджере.
По обоим фактам правоохранители возбудили уголовные дела, идёт следствие, сообщили в УМВД по Сахалинской области.
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