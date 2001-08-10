15:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Снежная лавина завалила дорогу в Невельском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 января в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Невельском районе, на региональной автодороге "Невельск-Шебунино", произошел сход снежных масс, с выходом на дорожное полотно, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В результате схода снежных масс погибших и пострадавших нет, материальный ущерб отсутствует.
По состоянию на 06.30 (мск) 20.01.2025 дорога расчищена, проезд организован, объем сошедших снежных масс составил до 130 м3.
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