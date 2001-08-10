На Сахалине пожарные спасли животных из горящего сарая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 января в 12:35 в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Таранай, на улице Набережная, д.6-б, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарные прибыли на место в 12:38. К этому моменту наблюдалось задымление и горение на первом этаже и чердаке сарая. На первом этаже находились животные.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пожар локализовали в 13:24, а в 16:08 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано девять человек личного состава и две единицы техники.

Эвакуировано 18 голов скота и 10 голов птицы.

Причины пожара устанавливаются.