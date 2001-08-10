В Синегорске пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 января 2025 года в 13 часов 17 минут в районе дома 17 по ул. Коммунистическая с. Синегорск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель, находящийся в состоянии опьянения, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Toyota Belta», двигаясь в восточном направлении, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 35-летний и 8-летний пешеходы получили травмы.

Проводится проверка.