Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2025
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09:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Синегорске пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов

В Синегорске пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 января 2025 года в 13 часов 17 минут в районе дома 17 по ул. Коммунистическая с. Синегорск произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель, находящийся в состоянии опьянения, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Toyota Belta», двигаясь в восточном направлении, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 35-летний и 8-летний пешеходы получили травмы.

Проводится проверка.

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