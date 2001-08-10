Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2025
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09:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине произошло три аварии с пострадавшими

За выходные на Сахалине произошло три аварии с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 371 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

8 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

7 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

23 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

12 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

6 водителей - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;

 25 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

1 пешеход - за нарушение ПДД.

Составлено 14 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 17 автомобилей.

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