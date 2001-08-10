За выходные на Сахалине произошло три аварии с пострадавшими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 371 нарушение ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 18 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 42 водителя, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
8 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
7 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;
4 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
23 водителя - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
12 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
6 водителей - управляющих транспортными средствами при наличии технических неисправностей;
25 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
1 пешеход - за нарушение ПДД.
Составлено 14 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 17 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
11:39 Вчера На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
15:47 16 Января Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?