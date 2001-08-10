В Приамурье незадачливый грабитель оставил на мете преступления очки и шапку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье полицейские нашли грабителя по шапке. 61-летний житель села Поярково, будучи пьяным, напал на женщину, сообщает ИА "Порт Амур".

Как сообщает УМВД России по Амурской области, преступление было совершено 22 ноября прошлого года. Свою жертву - 52-летнюю амурчанку - мужчина заметил на одной из улиц села. Он набросился на нее сзади и попытался вырвать из рук сумку. Женщина оказала сопротивление. Нападавший, не ожидавший отпора, скрылся. Убегая, он потерял очки и шапку. Женщина же сообщила о случившемся в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте преступления полицейские обнаружили утерянный головной убор. По нему и удалось установить личность злоумышленника. Спустя несколько часов мужчину задержали. Свою вину гражданин признал в полном объеме и сообщил, что ничего бы не совершил, если бы был трезв. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в УМВД.