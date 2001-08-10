В Находке едва не перевернулось судно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бревна загрузили на судно «Степан Гейц» в морском порту Находка. Когда пароход отходил от причала, груз сместился на один борт. В воду упало около тысячи кубических метров древесины. Прокуратура начала проверку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Вчера, 16 января, груженое бревнами судно «Степан Гейц» отходило от причала ОАО «Тернейлес» в морском порту Находка. В этот момент груз сместился на один борт, судно накренилось. В воду упало около 1 000 м3 лесоматериала.
Пострадавших нет. У судна зафиксированы повреждения. Лесопродукцию подняли из воды.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.
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