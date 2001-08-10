Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2025
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15:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проходят рейды по выявлению нарушений парковки автомобилей

В Южно-Сахалинске проходят рейды по выявлению нарушений парковки автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередной профилактический рейд, цель которого — пресекать нарушения правил остановки и стоянки водителями транспортных средств — состоялся в Южно-Сахалинске 16 января, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

От жителей города продолжает поступать множество сообщений о том, что автомобили, припаркованные с нарушениями, мешают дорожному движению.

В ходе рейда к ответственности привлечены 5 водителей, задержаны и перемещены на специализированную стоянку 4 транспортных средства.

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