Трое жителей Корсакова ответят в суде за кражу со взломом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 26 июля 2024 года в вечернее время, фигуранты пришли к гаражу, который ранее приметил один из них. Молодой человек предложил приятелям похитить из постройки что-нибудь ценное, на что они ответили согласием.

Заранее обговорив роли каждого в совершении преступления, один из них наблюдал за обстановкой, другой нашел железный прут и, используя физическую силу сломал замок, после чего все участники проникли внутрь помещения.

Забрав комплект автомобильных шин на дисках и мешок с ломом меди, приятели отнесли похищенное имущество в заброшенный дом и там спрятали, чтобы потом продать.

Таким образом обвиняемые причинили значительный материальный ущерб на сумму 24800 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемые совершили преступление, предусмотренное п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.